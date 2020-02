„Wir sperren am Sonntag aus Überzeugung auf“

Damit man nicht zu viel Personal braucht, rennt eben die ganze Familie. Und die Extra-Mitarbeiter lukrieren die Schneiders über echte Wertschätzung. „Wir finden wirklich bei jedem heraus, wie er tickt, was er individuell braucht, kurz und gut, wie wir ihn glücklich machen können. Zufriedene Mitarbeiter arbeiten auch am Sonntag.“ Sein Zugeständnis an sie: „Damit sie schon noch was von dem Tag haben, gibt es warme Küche nur noch bis 16 Uhr.“