Wacker gewinnt irren Cup-Krimi im Elferschießen

Was war das für ein verrücktes Spiel zum Start der Frühjahrssaison am Freitag im Viertelfinale des ÖFB-Cups! Erst ging Wacker Innsbruck mit einem Traumtor in Führung, dann drehte St. Pölten mit einem Treffer in der Nachspielzeit die Partie und schein der sicherer Sieger zu sein. Aber nichts da! Wacker stellte mit der letzten Aktion auf 2:2 nach 90 Minuten. In der Verlängerung ging erneut der SKN in Front, aber wieder retteten sich die Tiroler in letzter Sekunde. Und auch das Elferschießen gewann schließlich der Zweitligist, der sich damit über die Cup-Sensation und den Einzug ins Halbfinale freuen darf.