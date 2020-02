Faistenauer Familienvater erfand Buggy mit Kufen

Wir hatten in Faistenau im Winter oft so viel Schnee, dass wir mit dem Kinderwagen nicht weitergekommen sind. Also musste ich mir was überlegen“, erzählt Jakob Ebner. 2017 kam dem Metalltechnikmeister dann die Idee, Kufen aus Edelstahl unten an die Räder zu schnallen. Seine Familie war hellauf begeistert. „Unser Sohn Theodor hat schon von Anfang an davon profitiert, dass wir seine kleine Schwester zum Bob- und Schlittenfahren gut mitnehmen konnten. Wir waren mit dem KiWaKu einfach so viel flexibler“, ergänzt seine Frau Gudrun. Die knapp drei Jahre alte Tochter Ida wollte den Papa auch gleich für ihre eigenen Zwecke einspannen: „Papa, kannst du für den Puppenwagen auch so einen KiWaKu bauen?“