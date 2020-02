Pinkafeld-Doku und Jessica Hausners Gesamtwerk

Dass dieser Film für die Eröffnung der Diagonale ausgewählt wurde - er wird dort übrigens uraufgeführt - ist in mehrfacher Hinsicht ein Statement. Da wird nicht nur eine Dokumentation ins Rampenlicht gestellt (selten genug), diese richtet sich auch gegen populistische Tendenzen und hört wirklich ins Land hinein. Zur Festival-Eröffnung am 19. März kommt in der Grazer List-Halle übrigens auch DJ Hansi, einer der Protagonisten des Films, zum Einsatz.