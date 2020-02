800 Jahre Serfaus - Ein Dorf feiert das ganze Jahr

Das ganze Jahr ein Fest

Die bekannte Dramaturgin Selma Mahlknecht beschenkt die Jubilare mit einem eigenen Theaterstück und gibt sich zudem als Dorfschreiberin, die als Außenstehende ihre Eindrücke von Serfaus auch in Form eines Essays einflechten wird. „Letzte Woche verteilten wir schon die Rollen“, präzisierte der Organisationsleiter des Jubiläumsjahres und zugleich Obmann des Theatervereines, Daniel Schwarz, „im September ist Premiere.“ BM Greiter kommt ins Schwärmen, wenn er das gesamte, generationenübergreifende Jahresprogramm liest: Retro wird es schon am 15. Februar, da gibt‘s auf Vorschlag der Jungen wieder einen Maskenball. Kinderwoche, Erzählcafé, Kartenabend, Buchpräsentation, Tag der Dorfgemeinschaft – nur einige der 19 Events 2020. Auch die Musikkapelle feiert Premiere: Das sinfonische Stück von Stefan Köhle, das die Serfauser Geschichte musikalisch erzählt, wird am 2. Mai uraufgeführt. Alle Events sind in Bälde auf der Gemeindehomepage aufgelistet.