Stadt richtet Warnsystem für Zwangsräumung ein

Günter Österer, der die Delogierungsprävention betreibt, schilderte am Donnerstag bei einem Mediengespräch einen aktuellen Fall: Eine 77-Jährige hätte diese Woche delogiert werden sollen, weil sie rund vier Monatsmieten offen hatte. Die Frau, die etwas mehr als die Mindestpension bezieht, hatte immer wieder Geld an ihre beiden Söhne im Ausland geschickt und konnte deswegen die Miete nicht mehr bezahlen. Binnen zwei Tagen konnte Österer mit der Pensionisten einen Ausweg - etwa durch das Aufzeigen eines Anspruchs auf Mindestsicherung - finden, sodass sie in ihren vier Wänden bleiben kann.