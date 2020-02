Neustart in der 3. Liga vor 17.000 Fans im Schnitt

Nun löste er den Vertrag in Dresden auf, war somit ablösefrei und unterschrieb vorerst bis Sommer beim Kultklub in der 240.000-Einwohner-Stadt in Sachsen-Anhalt. Der erst aus der 2. Liga abgestiegen ist, nun in der dritten Leistungsstufe mit prominenten Gegnern wie Kaiserslautern, 1860 München, Rostock, Ingolstadt und Co. hinten rein rutschte. Bei einem Zuschauerschnitt von 17.000 Fans ist aber die baldige Rückkehr in die 2. Liga das große Ziel.