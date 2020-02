3.000 Haushalte in Kärnten hatten keinen Strom

Die Ausläufer von „Petra“ haben am Mittwoch im Metnitz-, Gurk- und Görtschitztal zugeschlagen. Auch im Lavanttal, am Ossiacher-, Keutschacher- und Wörthersee sowie in Bad Eiaenkappel und Lavamünd hatten Haushalte stundenlang keinen Strom. Der Leiter der KNG-Netzführung Robert Schmaranz: „Unsere Monteure sind derzeit noch der Arbeit.“