Verona Pooth träumt mit sexy Bikini-Pic vom Sommer

In einem ihrer neuesten Instagram-Postings dachte Verona Pooth mit Sehnsucht an ihren letzten Urlaub. „Ich vermisse das Gefühl, im Meer zu schwimmen, am Strand zu entspannen, und ich vermisse die Sonne - einfach mal ein paar Tage nichts tun“, schrieb die TV-Beauty zu einem Foto, für das sie sich im weißen Bikini in den Wellen in Pose geworfen hatte.