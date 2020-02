„Das Kopftuchverbot löst überhaupt nichts“

Lehrer-Gewerkschafter Paul Kimberger ortet ebenfalls viele andere Probleme, das Kopftuchverbot löse „überhaupt nichts“, so Kimberger. Er fordert stattdessen mehr Unterstützungspersonal an den Schulen. Das Kopftuchverbot unterstützt er aus pragmatischen Gründen trotzdem. „Wenn das Kopftuch als Symbol für die Unterdrückung von Frauen gilt, hat das an unseren Schulen nichts verloren“, betont der Lehrer-Vertreter.