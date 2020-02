Salzkammergut ist schon länger ein Promi-Paradies

Ein kleiner Auszug, wer aller im schönen Salzkammergut - meist in den Sommermponaten - residiert: Wolfgang Schüssel logiert gerne in Abersee am Wolfgangsee, Red-Bull-Krösus Dietrich Mateschitz ist mit zwei Häusern ebenfalls ein „Wolfgangseer“. Auch Heide Schmidt liebt diese Region, ebenso wie Schauspieler Miguel Herz-Kestranek.