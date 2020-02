Coronavirus: Jetzt drei neue Verdachtsfälle

Laut Informationen der Landessanitätsdirektion wird noch am Montag ein Abstrich bei den Betroffenen gemacht und sofort zur Analyse nach Wien geschickt. Mit einem Ergebnis ist frühestens am Dienstag zu rechnen, heißt es. Alle drei Personen bleiben bis zur Abklärung in Heimquarantäne. Kärnten hat damit derzeit drei Verdachtsfälle