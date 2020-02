Politik sucht Lösungen für alte Verkehrs-Sünden

5.) Auch der Betrieb durch die Aktiengesellschaft ist nicht optimal, weil die AG ein gewinnorientiertes Unternehmen ist. Öffentlicher Verkehr kann nie erfolgreich sein und dabei Gewinne abwerfen.



6.) Vor Jahrzehnten hätte man die Entwicklung des Verkehrs kommen sehen müssen und gleichzeitig Trassen für Straßen oder Gleise freigehalten werden müssen. Das geschah erst in den letzten Jahren.



7.) Stadt und Land haben früher nicht zusammengearbeitet, nicht über die Grenzen hinaus gedacht. Da gibt es derzeit einen großen Wandel. Die künftige Salzburg Mobil GmbH ist der logisch notwendige Schritt. Die drei Säulen werden die Planung, der Betrieb und die Infrastruktur sein. „Wenn Stadt und Land den Verkehr einerseits gemeinsam planen und andererseits dann in einer gemeinsamen Gesellschaft auch miteinander betreiben, können wir uns voll und ganz auf das bestmögliche Angebot fokussieren“, so Schnöll.