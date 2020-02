Tiroler Seniorenbund hat ein neues Zuhause

Pro Jahr nehmen über 6000 Frauen und Männer, die zur Generation 50+ gehören, beim Seniorenbund an Aktivitäten, Schulungen, Beratungen und Kursen teil. Diese Woche zog der Bund ins neue Büro in der Adamgasse 9 in Innsbruck ein. Damit dort stets auch ein göttlicher Wind weht, wurde es bei der Eröffnung gesegnet.