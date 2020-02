Prinz Harry: Erste Niederlage gegen Briten-Presse

Presserat erteilt Harry Abfuhr

Doch das wollte der Presserat nicht gelten lassen. So sei beispielsweise das Foto des Elefanten unnötigerweise so zugeschnitten worden, dass ein Seil am Bein nicht mehr zu erkennen gewesen sei. Harry, der längere Zeit in Afrika gearbeitet hatte, veröffentlichte die Bilder zum „Earth Day“. Entstanden waren sie aber Jahre zuvor bei einer Umsiedlungsaktion durch Naturschützer.