Scheinheilige Kardashian & Influencer-Fails

Der Tod von Kobe Bryant hat die Amerikaner schwer erschüttert, öffentlich trauern vor allem viele Prominente um den NBA-Star. Doch bei man einem Promi mutet die öffentliche Trauerbekundung seltsam an. Wieso das so ist und was Ehefrau Vanessa nun auf Instagram veröffentlich? Social Media Experte Philipp Ploner verrät es auf Krone-TV.