Viel heiße Luft bei hitziger 380-kV-Diskussion

Keine Emotionen mehr am Nachmittag

In der Ausschusssitzung am Nachmittag waren die Emotionen wieder verschwunden. Haslauer verlas den Brief, den er als Antwort um den erbetenen Baustopp von Finanzminister Gernot Blümel erhalten hat. Der ernüchternde Inhalt: Es gibt keine Möglichkeiten auf die APG in der Causa einzuwirken. Ein Aufschieben der Arbeiten bis zum Urteil des Verwaltungsgerichtshofs liegt alleine in der Verantwortung der APG. „Wir appellieren an den Betreiber“, so die einhellige Meinung der Politik. Man wolle im „Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten“ vorgehen. Der geänderte FPÖ-Antrag wurde wenig überraschend einstimmig angenommen. „Bitte warten sie auf die Entscheidung der Gerichte, bevor sie mit der Kettensäge durch unser Land fahren“, so Andreas Schöppl (FPÖ) zum Abschluss.