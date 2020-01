Ischgl bei den Top-Destinationen für Skidiebe

Jedes Jahr stehlen Diebe in den Wintersportorten die Skier oder Snowboards der Urlaubenden. Am häufigsten schlagen Langfinger in Ischgl in Tirol sowie in den Schweizer Skiorten Davos und Zermatt zu: Ob vorm Bergrestaurant, bei der Talstation oder aus dem Keller der Ferienunterkunft: „Diebe schlagen überall zu, wo sich ihnen eine Gelegenheit bietet“, schrieb der Versicherer Axa in einer Aussendung.