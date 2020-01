Die Gotl, einzigartig in Telfs: Sie lebe hoch!

„Ohne Frauen gäbe es keine Fasnacht“, heißt es in den Fasnachtshochburgen. Diese Aussage ist mehr als berechtigt, denn im Hintergrund arbeiten hunderte Händepaare an den pompösen G‘wandln, Aufputzen oder Schultertüchern. Aber eben im Hintergrund. Die „Gotl“ beim Telfer Schleicherlaufen ist die einzige Frauenrolle in der alpinen Fasnachtswelt, die auch in der Öffentlichkeit präsent ist. Und wie!