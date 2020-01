Sie wollen Ältere arbeiten sehen

Ganz so rosig wird es nicht weitergehen, meint AMS-Chefin Jacqueline Beyer. Das erste Rezept gegen die drohende Konjunktur-Delle? Langzeitarbeitslosen über 50 wieder einen Arbeitsplatz verschaffen – bei der Gruppe ging die Arbeitslosigkeit 2019 um nur 1,9 Prozent zurück. „Wenn die Konjunktur nachlässt, sind Ältere oft als Erste betroffen“, so Beyer. Plus: Während 2009 noch 126 Menschen über 50 mehr als ein Jahr arbeitslos waren, waren es 2019 exakt 769!