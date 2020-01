Merkel: EU-Flüchtlingshilfe für Türkei aufstocken

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan weitere Hilfen der EU bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise in Aussicht gestellt. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass die EU über die zugesagten sechs Milliarden Euro hinaus finanzielle Hilfe leiste, sagte sie nach einem Treffen mit Erdogan in Istanbul am Freitag. Außerdem stellte sie erstmals deutsche Hilfe für den Bau von Unterkünften für Flüchtlinge in Nordsyrien in Aussicht.