Lazaro erhofft sich bei Newcastle mehr Spielpraxis

Lazaro war erst im vergangenen Sommer um rund 22 Millionen Euro von Hertha BSC zu Inter gewechselt, schaffte dort aber noch nicht den Durchbruch. Elfmal kam er in Pflichtspielen zum Einsatz, sechsmal in der Serie A, viermal in der Champions League und einmal im nationalen Cup. Treffer ist dem rechten Außenspieler dabei noch keiner gelungen. Das soll sich nun auf der Insel ändern. Auch da er bei Newcastle eine offensivere Rolle spielen könnte.