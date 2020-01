Landarzt rechnet in Buch mit Gesundheitssystem ab

Kredite und Stipendien sollen Abhilfe schaffen

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass sich immer weniger Ärzte finden, die auf dem Land eine Praxis übernehmen, geschweige denn eine eröffnen wollen. Der Mangel an Landärzten nimmt daher immer stärker zu. Was gedenkt die neue türkis-grüne Regierung dagegen zu tun? Wie den ländlichen Raum für junge Ärzte attraktiver machen? Mit günstigen Krediten und Landarztstipendien, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Er verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass er diese Woche ein Kreditvolumen von 360 Millionen Euro für Primärversorgungszentren sicherstellen konnte - und das zu guten, also günstigen, Konditionen. „Ich erhoffe mir, dass sich dadurch mehr Jungärzte auch auf dem Land niederlassen.“