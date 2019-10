Rezepte gegen Kassenärzte-Mangel am Land

Nach Berichten der „Krone“ über den Frauenärzte-Mangel in der Obersteiermark (Bezirke Murau und Murtal) will die SPÖ nun einen Antrag beim Landtag einbringen. Eine Idee darin: Medizinstudenten sollen ein Stipendium bekommen, das sie nach dem Abschluss für einige Jahre an eine Kassen-Stelle in Österreich bindet – ein Modell, das es für Landärzte in Deutschland bereits gibt.