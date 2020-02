So verprasst Kylie Jenner ihr unfassbares Vermögen

Mit dem Verkauf von 51 Prozent ihres Beauty-Unternehmens Kylie Cosmetics im November wurde Kylie Jenner in nur drei Sekunden um 600 Millionen Dollar (gut 540 Millionen Euro) reicher. Länger hatte sie für die Unterschrift nicht benötigt. Das Geld wirft sie jetzt mit vollen Händen raus und wird dabei so schnell um keinen Cent ärmer. Denn es kommt genug nach. Das Geschäft floriert bei der jüngsten Selfmade-Milliardärin, die niemals still steht. Gerade hat sie am US-Patentamt zwei neue Unternehmen eingetragen: Kylie Kon und ein Kylie-Museum.