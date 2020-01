Forscher geben 3000 Jahre alter Mumie eine Stimme

Mit 3D-Drucker Vokaltrakt rekonstruiert

Ein Wissenschaftler-Team um David Hower von der University of London hat den einbalsamierten Körper von Nesyamun, der als Priester in der Karnak-Tempelanlage nahe Thebes tätig war, zunächst mittels Computertomografie (CT; Bild oben) genau unter die Lupe genommen, so den Vokaltrakt genau vermessen und anschließend mithilfe eines 3D-Druckers ein detailgetreues Abbild davon erstellt.