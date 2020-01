FC Liverpool holt bei „Wolves“ 14. Sieg in Folge!

Der Spitzenreiter hält saisonübergreifend bei 31 Siegen und einem Remis aus den jüngsten 32 Liga-Partien und ist seit 40 Meisterschafts-Matches ungeschlagen. Jordan Henderson brachte die Gäste in der achten Minute in Führung. Raul Jimenez sorgte in der 51. Minute für den Ausgleich der „Wolves“, die danach ihrem zweiten Treffer in einigen Situationen nahe waren. Das entscheidende Tor gelang aber Liverpool durch Roberto Firmino in der 84. Minute.