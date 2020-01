Rodung nur bis Ende Februar

Auch die Tafel am Beginn des forstlichen Sperrgebiets am Rengerberg weist den 29. Februar als Enddatum für die Forstarbeiten aus. Die Freileitunsgegner sind sich sicher, dass die Rodungsgenehmigung per Bescheid bis zu diesem Datum befristet ist. Dann beginnt die Brutzeit für viele Vögel. Das bedeutet enormen Zeitdruck für die APG, die seit elf Tagen mit großem Widerstand in Bad Vigaun konfrontiert ist und bisher nur wenige Stunden arbeiten konnte.