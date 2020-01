Nach harten Jahren wieder Aufwind für Biomasse

Ein Jahr ist es her, dass der Bundesrat, die meist unscheinbare zweite Kammer des Parlaments, die Muskeln spielen ließ: Die SPÖ verhinderte dort eine Verlängerung der geförderten Einspeistarife für Strom, der in „Holzkraftwerken“ erzeugt wird. Ein Drittel der knapp 150 Anlagen in Österreich, die vielfach bei Sägewerken angesiedelt sind, stand vor einer ungewissen Zukunft. Nach großer Aufregung hat das Parlament mittlerweile mit einem millionenschweren Paket den Weiterbestand für einige Jahre gesichert.