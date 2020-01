Gebühren und „Dumpinglöhne“ schrecken Studenten ab

„Im Gesundheitsbereich wird händeringend nach geeignetem Pflegepersonal gesucht. Daher sollten die Ausbildungsangebote an der FH Gesundheitsberufe OÖ so attraktiv wie möglich gestaltet werden. Insbesondere für jene Berufsfelder, in denen akuter Personalmangel herrscht, wie etwa bei der Gesundheits- und Krankenpflege oder den Hebammen“, meint SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder,