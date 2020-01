Ein Star darbte für Kleid bei 800 Kalorien am Tag!

In der Nacht auf Montag wurden in Los Angeles mit den Screen-Actors-Guild-Awards, kurz SAG-Awards, die „kleinen Oscars“ vergeben. Die Preisverleihung gibt meistens nicht nur einen Vorgeschmack, wer bei den Oscars zu den großen Abräumern gehören wird, sondern auch, wie spektakulär die Roben werden - und da haben sich die Stars in diesem Jahr richtig ins Zeug gelegt. Jennifer Aniston darbte sogar tagelang bei 800 Kalorien, um in ihrer weißen Dior-Robe die perfekte Figur zu machen.