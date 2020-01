Klimaprotest: „Der Tod“ wirbt für Neuwagenkauf

Nach den Dinosauriern hat sich der „Sensenmann“ höchstpersönlich zur am Sonntag zu Ende gegangenen Vienna Autoshow in der Bundeshauptstadt begeben, um im Rahmen einer Protestaktion für den Kauf von Neuwagen zu werben. Hinter der Aktion steckte die weltweit in Erscheinung tretende Gruppe Extinction Rebellion.