Fahndung nach Welser Tankstellenräuber

Ein bisher unbekannter, mit einer Sturmhaube maskierter und einem Messer bewaffneter Täter betrat um 19.24 Uhr in Wels in der Salzburger Straße einen Tankstellenshop und forderte von einem Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Dazu übergab der Täter dem Angestellten eine mitgebrachte kleine Papiertragetasche und dieser packte das Bargeld hinein. Anschließend ergriff der Täter die Tragetasche und flüchtete zu Fuß in Richtung stadtauswärts.