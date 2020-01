Bio-Pioniere backen an einer besseren Zukunft

Backhilfsmittel sind tabu

Denn ihm kommen nicht nur regionale Bio-Zutaten in die Backstube, er verzichtet auch auf Backhilfsmittel jeglicher Art: „Vertreter erklären mir immer und immer wieder, wie sie meine Ware schöner machen können, wie sie einen besseren Glanz bekommt oder länger hält. Noch nie wollte mir jemand etwas verkaufen, das mein Brot gesünder macht. Also wovon reden wir eigentlich?“, verwehrt sich Waldherr längst gängigen Schönheitsidealen von Kornspitz, Krapfen und Co.