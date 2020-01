Polizisten retteten das Leben eines Verirrten

Zwei uniformierte Schutzengel haben am Samstag im oberösterreichischen Meggenhofen einem Pensionisten das Leben gerettet. Der Deutsche hatte sich mit seinem Pkw verirrt, war in einem Acker stecken geblieben und beim Aussteigen gestürzt. Als die Polizisten den 84-Jährigen fanden, lag er schon Stunden in der Kälte und war stark unterkühlt.