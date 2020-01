Neue Meister für die steirische Wirtschaft

Früh aufstehen ...

Zumal laut ihrem Empfinden auch immer mehr junge Damen in den Beruf drängen. „Das hab ich schon in der Berufsschule gemerkt - wir Frauen sind da stark im Kommen“, lächelt die Weißkirchnerin.Durch Zufall im Traumberuf gelandetAuch die - für viele wohl gewöhnungsbedürftigen - Arbeitszeiten sind für Graßhoff kein Problem. „Ich arbeite von eins in der Nacht bis halb acht in der Früh - für mich ist das aber wirklich kein Problem. Ich schlafe einfach nach der Arbeit und dann noch einmal kurz bevor ich in die Firma gehe.“