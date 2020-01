Im Juli kommt‘s bei Joka zum Generationswechsel

Vor 39 Jahren begann Johann Kapsamer, im Familienunternehmen in der Qualitätskontrolle und im Einkauf zu arbeiten. Nun rückt der Abschied des geschäftsführenden Joka-Gesellschafters immer näher. Der 64-Jährige wälzt bereits Pläne für die Pension, weiß den Betrieb in guten Händen. „Ich kann ruhigen Gewissens in Pension gehen“, betonte der 64-Jährige bei der Möbelmesse imm cologne gegenüber der Delegation der österreichischen Möbelindustrie. Ab Juli ist an der Seite seines Sohnes Johannes (31) weiter dessen Schwester Anna Kapsamer-Fellner (35) für den Vertrieb und das Marketing zuständig - ein eingespieltes Team.