Bedingte Haft wegen ausgesetzter Pythons

Herr T. fläzt sich mit einer Red Bull-Dose vor Richter Gerhard Pöllinger. „Es tut mir leid“, sagt er gleich. „Ich hatte meine Schlangen sehr gerne. Aber ich sah keinen anderen Ausweg. So schaut’s aus.“ Rat Pöllinger ist nicht dafür bekannt, sich mit Ausreden zufrieden zu geben. Also hakt er nach: „Sie wussten aber, dass Königspythons aus Westafrika kommen und bei uns nicht überleben können?“ Ja, schon, meint der Angeklagte. „Aber was hätte ich tun sollen?“