Nächtliches Feuer: Paar steht jetzt vor dem Nichts

In Flammen aufgegangen ist Donnerstagfrüh ein altes Wirtschaftsgebäude in Ebriach, Bad Eisenkappel. Der Brand weckte die Hausbesitzer, die sich noch in letzter Sekunde ins Freie retten konnten, ehe das Feuer auf das Wohnhaus übergriff. Sieben Wehren konnten zumindest den Stall retten und auch alle Tiere bergen.