Neue Musik: Tanzende Philosophen und Melancholiker

Düsterer Blues-Rock

Eine gute Spur düsterer ist der bluesig-rockige Charme, den John Klirr (Dominik Neudorfer) auf seinem zweiten Album bei Pumpkin versprüht: Schon der Opener „Cut the Dust“ macht klar, dass man hier in eine Welt abtaucht, in der Arme nicht nur mit hübschen Kettchen geschmückt, sondern auch Genicke mit Gewalt gebrochen werden können - daher der Albumtitel „Neckbreak and Bracelets“. Mit seiner markant-hauchigen Stimme erzählt er darauf von Liebe und Verlust und lässt dazwischen die E-Gitarre - mal in Freude, mal in Verzweiflung - aufjaulen und die Drums prustend voranschreiten.