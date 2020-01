KHG-Ausstellung: Auch die Päpste spielen Schach

Grundsätzlich stand Spielen an sich im religiösen Widerstreit über Jahrhunderte: Während unzählige Geistliche – angeführt von Päpsten wie Gregor IX. über Leo XIII. bis zu Johannes Paul II. – selber ihre Strategien an den 64 Feldern entwarfen, gab es vehemente Gegner. Etwa Bußprediger Johann Capistrano, der 1452 in Nürnberg Schachfiguren verbrennen ließ. Umso grotesker, dass im Laufe der Entwicklung des Spiels, das über Indien und den Iran nach Spanien (und somit Europa) kam, die Figur des Läufers, ursprünglich ein Elefant, zum Bischof mutierte. Die heutige Dame, einst Königin, erfuhr im Laufe der Schach-Historie eine Aufwertung zur wichtigsten Figur. Ein emanzipatorischer Akt, da passt es ideal, dass Teresa von Avila zur Patronin der Schachspieler wurde. Sie war eine zum Christentum konvertierte Jüdin, Klostergründerin und Mystikerin. Das älteste Originaldokument ist ein lateinisches Schachgedicht des 10. Jahrhunderts, auch Martin Luther saß am bewussten Brett.