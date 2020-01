Manfred und Nelly Baumann retten kleine Maus

So auch beim letzten Strandspaziergang in der Wahlheimat Malibu. Manfred und Nelly entdeckten eine kleine Maus, die apathisch im Sand lag. „Wir haben sie sofort zum Tierarzt gebracht - danke an dieser Stelle an die engagierte Klinik“, schreibt Nelly Baumann auf Instagram. Auch ihren Manfred erwähnt sie mit liebevollen Worten: „Danke für dein Verständnis und dafür, dass du mit mir losgefahren bist, um diese kleine Seele zu retten!“