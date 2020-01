Buschbrände in Australien schrecken Urlauber ab

Lang ersehnter Regen gefallen

In Teilen der Buschbrandgebiete Australiens ist am Donnerstag endlich der lang ersehnte Regen gefallen. Im Bundesstaat New South Wales, wo viele der schlimmsten Feuer wüteten, habe es „gute Regenfälle“ gegeben, teilte die örtliche Wetterbehörde mit. Die Feuerwehr sprach von einer Erleichterung für die seit Wochen im Dauereinsatz gegen die Flammen kämpfenden Feuerwehrleute.