Akademikerball lässt in Graz die Wogen hochgehen

Polizei ist gewappnet

Bei der Polizei zeigt man sich gewappnet. „Wir verfolgen diverse Onlineforen sehr genau - bisher war in Graz zum Glück ja nicht so eine kriminelle Energie wie in Wien erkennbar“, sagt Thomas Heiland, stellvertretender Polizeikommandant der Murmetropole. Mit Absperrungen und einem Platzverbot will man Ausschreitungen vermeiden. An die 200 Beamte werden im Einsatz sein.