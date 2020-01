Zweites Verfahren gegen Freileitung eingeleitet

„Wir fordern, dass der Mangel in der Gesetzgebung von der Regierung behoben und das Gesetz so angepasst wird, wie es die EU vorgibt“, erläuterte der Koppler Bürgermeister Rupert Reischl. „Der Unmut in der Bevölkerung steigt“, zeigte er Verständnis für den Widerstand in der Bevölkerung. „Wie weit das ausartet, kann derzeit keiner sagen.“ Sein Amtskollege, der Eugendorfer Bürgermeister Johann Strasser, sicherte seine Unterstützung zu, falls sich Grundbesitzer im Flachgau wie derzeit in Bad Vigaun im Tennengau an Bäume ketten, um Rodungen zu verhindern. „Wenn sich Leute an einen Baum binden, fahre ich als Bürgermeister hin und frage: Wie kann ich helfen?“