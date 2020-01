Gleich zwei Tresore von Einbrechern geknackt

Gleich zweimal haben in der Nacht zum Dienstag Einbrecher zugeschlagen und Tresore geknackt. Einmal in einem Geschäft in Klagenfurt; die Beute waren nur ein paar hundert Euro. Und dann in einem Büro in Brückl. Hier wurden auch Büroschränke durchsucht; es gab aber offenbar nichts zu holen. Beide Male stiegen die Täter über Fenster ein. Ob es sich um ein und die selben Einbrecher handelt, ist unbekannt.