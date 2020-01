Täglich 2560 Raser bringen Radargeräte zum Glühen

Wer im Vorjahr einen Strafzettel wegen Schnellfahrens erhalten hat, kann sich zumindest damit trösten: Er war bei weitem nicht alleine. 935.000 Raser wurden nämlich 2019 auf den niederösterreichischen Straßen von einem der rund 70 Radargeräte erwischt. Das freut besonders den Straßenerhalter: 80 Prozent der Strafen gehen direkt an ihn, 20 Prozent an den Bund. Die Asfinag kann sich daher besonders darüber freuen, dass am Knoten Steinhäusl mehrere hundert Autolenker täglich geblitzt wurden. Ähnlich häufig wurde in die Radarfalle auf der A 5 bei Schrick getappt. Über 200 Tempo-Übertretungen gab es pro Tag auch auf der B 14 kurz nach Wien in Richtung Klosterneuburg. Das Geschwindigkeitsniveau ist laut Wilhelm Schwaigerlehner, dem zuständigen Fachbereichsleiter bei der Landespolizei, aber leicht gesunken.