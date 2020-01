Hasselhoff-Tochter verkauft Papas Villa im TV

Sie versucht, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Bislang beschränkt sich die Hollywood-Karriere von David Hasselhoffs ältester Tochter allerdings nur auf Reality-Shows. Nachdem sie in „Rich Kids of Beverly Hills“ zu sehen war, versucht sich Taylor-Ann „Tay“ Hasselhoff nun als Immobilienmaklerin.