Peek & Cloppenburg ab Herbst 2020 im Sillpark

Bereits damals hatte das Bekleidungsunternehmen betont, dass man auf der Suche nach einer neuen Immobilie sei, da man auch weiterhin in Innsbruck vertreten sein wolle. Anfang des Jahres seien nun die Verhandlungen über den Mietvertrag im Sillpark erfolgreich abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mit. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen soll die Filiale mit einer Verkaufsfläche von rund 4.000 Quadratmetern voraussichtlich im Herbst 2020 eröffnet werden.