Daibau - für alle Handwerker und Auftraggeber

Falls Sie Handwerker sind, bietet Ihnen Daibau den Zugang zu Hunderten Kunden, die jeden Tag auf der Suche nach Ausführenden sind. Sie können die Plattform kostenlos testen. Melden Sie sich an und machen Sie sich ein ansprechendes Profil zurecht, dem Sie Beschreibungen und Bildmaterial Ihrer besten Arbeiten beilegen. So werden Sie täglich über E-Mail oder SMS Kundenanfragen erhalten. Bei jenen Projekten, an denen Sie Interesse haben, wird Ihnen das System Kontaktdaten des Kunden übermitteln, damit Sie ins Gespräch kommen und - direkt über die Plattform - Dateien austauschen können. Falls Sie ins Geschäft kommen, schließen Sie sämtliche formalen Vereinbarungen unmittelbar mit dem Kunden - Daibau greift nicht in rechtliche Vereinbarungen und Finanztransaktionen ein.